Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Barış Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılardan bu yana barış sağlamak amacıyla diplomatik temaslarına devam ediyor. Bu süreçte birçok ülke lideriyle bir araya gelen Erdoğan, ABD Başkanı ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, ABD-İran arasında süregeldiği bildirilen ateşkese dair duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, bölgede yaşanan son gelişmeler konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, iki haftalık bu fırsat penceresinin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN’IN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ

Erdoğan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaları durdurmak adına tüm diplomatik kanalları devreye soktu. Sürekle liderlerle görüşmeler yaparak, barışın sağlanması için diplomasi yolunun kapanmaması gerektiği yönündeki çağrılarda bulundu. Türkiye, bu çatışmaların yol açabileceği olumsuz sonuçları önceden belirterek, tarafların bir an evvel ateşkes yapmasını ve müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, 28 Şubat itibarıyla Orta Doğu’daki savaşı durdurmak adına aktif girişimlerde bulunarak bölgedeki tüm liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, toplanacak olan diplomasi masasında barış için önemli adımlar atılması çağrısında bulunarak, hem İsrail’in hem de İran’ın saldırgan tutumlarının hem bölgesel hem de küresel ölçekte tehlike oluşturduğunu belirtti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile yürüttüğü görüşmelerde Türkiye’nin barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu yineledi. Almanya Başbakanı ile gerçekleştirilen görüşme sırasında, Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmaların güvenlik açısından olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti. Erdoğan’ın barış diplomasisi, NATO Genel Sekreteriyle yapılan görüşme ile sürdü ve kalıcı bir barış için diplomasiye fırsat tanınmasının önemine vurgu yapıldı.

Pakistan Başbakanı ve Malezya Başbakanı ile gerçekleştirilen görüşmelerde de bölgedeki çatışmaların son durumu değerlendirildi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede uzun süreli çatışmaların istikrarsızlık yaratacağına dikkat ederken, İtalya Başbakanı ile de çatışan tarafların istikrarsızlaştırıcı davranışlardan kaçınmaları gerektiğini yineledi.

BİRLEŞİK KRALLIK VE İRAN İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı ile yaptığı görüşmede müdahalelerin uzaması durumunda olumsuz sonuçların doğabileceğini ifade etti. Ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile görüştükten sonra İran Cumhurbaşkanı ile de telefon görüşmesi yaparak mevcut durumu değerlendirdi ve İran’a yönelik yapılan hukuksuz müdahaleleri hatırlattı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde, savaşın kontrolden çıkmaması için barış odaklı temaslarını sürdürdüğünü belirtirken, diğer liderlerle birlikte de bu durum üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş süresince aktif bir diplomasi izleyerek, liderlerle gerçekleştirdiği telefon ve yüz yüze görüşmelerde, çatışmaların yayılmasını önlemek amacıyla sürekli girişimlerde bulundu. Ayrıca talimatları doğrultusunda tüm ilgili kuruluşların süreci dikkatle izlediği ve gerekli adımları atarak Türkiye’nin bu krizden olumsuz etkilenmemesi için çalıştığı belirtildi.