Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih Real Madrid’i Mağlup Etti

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE AVANTAJ BAYERNE

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Maçta Arda Güler’in sergilediği performans ve oyundan çıkışı, İspanyol medyasında büyük yankı buldu.

BAYERN MÜNİH FARKI AÇTI

Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Bayern Münih, Luis Diaz ve Harry Kane’ın golleriyle 2-0 önde duruma geçti. Real Madrid’in tek golü ise Kylian Mbappe’den geldi ve mücadele Bayern’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE GÖREV YAPTI

Real Madrid’de Arda Güler, maça ilk 11’de dahil olarak başladı. Genç futbolcunun, özellikle karşılaşmanın ilk bölümlerinde etkili pasları ve gol pozisyonlarına yaklaşması dikkat çekti.

İSPANYOL MEDYASI FARKLI GÖRÜŞLER İLE BİRLİKTE

İspanyol medyası, Arda’nın performansı hakkında çeşitli görüşler ortaya koydu. Mundo Deportivo, milli futbolcunun takımın en iyi paslarını verdiğini yazarken, Sport, 20. dakikadan sonra performansının düştüğü ve fiziksel olarak yetersiz kaldığını iddia etti. AS ve Marca ise Arda’nın zaman zaman etkili olduğunu ama maçın genelinde yalnız kaldığını vurguladı.

TEKRARLAYAN BİR SİSTEM

Bu karşılaşmada da, Mallorca maçına benzer bir senaryo yaşandı ve Arda Güler’in yaklaşık 70. dakikada oyundan çıkarılması dikkat çekti. Genç oyuncu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.