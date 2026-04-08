TFF Yabancı Kuralında 12+2 Devam Kararı Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapma kararı aldı. Federasyonun aldığı bu kararın arkasındaki nedenler ise belli oldu.

GELECEK SEZONDA DA 12+2 KURALINA DEVAM

TFF, daha önce sezon başında yaptığı açıklamada, bu sezon için belirlenen 12+2 yabancı kuralının gelecek sezon 10+4 şeklinde değişeceğini duyurmuştu. Ancak, kulüplerden gelen talepler doğrultusunda bu karardan geri adım atıldı ve mevcut 12+2 kuralının gelecek sezon da geçerli olmasına karar verildi.

18 KULÜP ORTAK TALEPTE BULUNDU

Alınan bu kararın arkasındaki iki temel neden ise öne çıktı. Süper Lig’de bulunan 18 kulüp, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili TFF’ye ortak talepte bulundu. Federasyon, kulüplerin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurarak mevcut kuralın devam etmesine destek verdi.

YENİ KARARIN GEREKÇELERİ

TFF’nin, transferler ve futbolcuların gönderilmesi konusunda kulüplerin mağduriyet yaşamaması ile FIFA’ya ait dosyalarda takımların zarar görmemesi adına bu kararı sezon sonuna bırakmadan alması dikkat çekti. TFF’nin bu konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

MASAK Eski Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde borsa manipülasyonu ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih Real Madrid’i Mağlup Etti

Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de yer alması ve ardından 70. dakikada oyundan çıkması, İspanyol medya tarafından tartışıldı.
Dursun Özbek Şampiyonluk İçin Motivasyonu Artırdı

Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etmek için sezon sonuna dek her maç için prim verme kararı aldı. Bu hamle, takım motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Sözcü TV’de İkinci Yönetici İstifası Gerçekleşti

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Genel Müdür Güney Öztürk de görevinden ayrıldı.
Mourinho’nun Benfica’daki Geleceği Hakkında Tartışmalar Sürüyor

Portekiz medyası, Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia öne sürdü.