Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Kritik Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşme sırasında Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler değerlendirildi. Ayrıca savunma sanayii alanındaki iş birliği ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Bununla birlikte, Gazze ve Venezuela gibi bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapıldığı ifade edildi.