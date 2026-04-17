Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Liderler Zirvesine Hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumunda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, barışın sağlanmasında en etkili yolun yapıcı diyalog ve diplomasi olduğunu vurguladı. Tarafların istekli olması halinde Türkiye’nin liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, “Barış için her türlü desteğe hazırız.” şeklinde bir ifade kullandı.

GAZZE’DEKİ KRIZIN BOYUTU

Gazze’deki saldırılara dikkat çeken Erdoğan, 7 Ekim sonrası durumu gözler önüne sererek, “Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze’ye bakmak yeterlidir. Yaralananların sayısı 172 bini geçiyor. Hayattan kopartılan çocukların sayısı 21 bini aştı. Öksüz ve yetimlerin sayısı ise 58 bini geride bıraktı. Ateşkese rağmen 754 kişi şehit oldu.” dedi.

DİNAMİKLERİN DOĞRU OKUNMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, “Forum, küresel bir markaya dönüştü.” Türkiye olarak Antalya Diplomasi Forumu’nu yalnızca diplomatik temas olarak görmediklerini vurguladı. Diplomasi tanımının boyutlarının genişlediğini söyleyen Erdoğan, uluslararası sistemdeki değişimlerin yalnızca güç dengeleriyle açıklanamayacağını ifade etti. Dinamiklerin doğru okunmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, bugün dünyanın güç bunalımı ve istikamet buhranı yaşadığını kaydetti.

İNSANİ TRAJEDİ SFORUNARI

Erdoğan, Gazze’deki durumu bir insanlık trajedisi olarak değerlendirmenin yetersiz olduğunu belirtti. “Gazze’deki soykırım, neyi görmezden geldiğini bize çok net göstermiştir. Eğer bir sistem kuvözdeki masum bebekleri kurşundan koruyamıyorsa bu yapısal bir çürüme değil midir?” şeklinde konuştu.

SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE VURGULAR

Erdoğan, 40 gün süren savaşın ardından Pakistan sayesinde ilan edilen 15 günlük ateşkese memnuniyet duyduklarını ifade etti. Barış için yapıcı diyalog ve diplomasi vurgusu yapan Erdoğan, İsrail’in müzakere süreçlerini sabote etmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’nın önemi üzerine de konuşan Erdoğan, “Hürmüz geçişi ile tavrımız nettir.” dedi.

LİDERLER ZİRVESİNE YENİDEN AÇILIYORUZ

Türkiye’nin, tarafların istekli olması durumunda liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin sürmesi için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazır olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi. “Müşterek sınamalar, Avrupa ile ortaklığımızın stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.” şeklinde konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin önemine de değindi.