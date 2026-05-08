Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Savunma Sanayisinde Yeni Dönemin Kurucusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Fuara bu yıl 1500 yerli, 263 yabancı olmak üzere toplam 1763 firma katılırken, 203 ürün de ilk kez sergilendi.

SEKTÖRDE ÇARPICI RAKAMLAR

Erdoğan, “Toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik mutabakatlar oluşturdu.” ifadesini kullandı ve ardından durumu şöyle değerlendirdi: “Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz, savunmada yeni dönemin kurucusuyuz.”

BÜYÜK ADIMLAR VE ENGELLER

Havacılık ve savunma sanayinde yıllık 248 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu rakama artık neredeyse bir haftada ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, “Bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engellerle karşılaştık. Türkiye savunma sanayinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor.” dedi. Sözlerine “Balıklar ürküyor” gibi bahanelerle engellenmeye çalışıldıklarını ekledi ve fuar katılımcılarının bu durumu görmekte olduğunu belirtti.

KÜRESEL DÜZEYDE BAŞARI

Erdoğan’ın konuşmasında, Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay alanında küresel arenada adını duyurduğu ifadeleri dikkat çekti. “Bu arada 10 yılların emeği, adanmış bir ruhla çalışan yüz bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi bulunmaktadır.” diyen Erdoğan, daha büyük başarılar elde etmek için sürekli çalışacaklarını vurguladı.

YENİ DÖNEMİN KURUCU AKTÖRÜ

“Konvansiyonel sistemlerin yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye’dir.” sözleriyle konuşmasına devam eden Erdoğan, Türkiye’nin her alanda savaşa hazır bir ülke olduğunu dile getirdi. “Türkiye, istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir.” ifadeleriyle ülkenin gücünü ortaya koydu.

DÜŞÜK BAĞIMLILIK, YÜKSEK İHRACAT

Savunma ve havacılık ihracatının görevde bulundukları dönemde yüzde 80 oranında dışa bağlı olduğunu söyleyen Erdoğan, bu bağımlılığı yıllar içerisinde azaltarak tersine çevirdiklerini belirtti. “Göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardı.” dedi ve yıllar içinde elde edilen başarıların önemine vurgu yaptı.

YENİ İHRACAT REKORLARI

“2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık.” diyen Erdoğan, bu yılın ilk dört ayında 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı ve “Bugün bu rakamı neredeyse bir haftada gerçekleştiriyoruz.” sözleriyle durumu özetledi.

DEĞİŞEN DENEYİMLER

Erdoğan, sonunda başarılı olduklarını ve bu süreçlerin kendilerine öğrettiği dersleri öne çıkardı. Terörle mücadele kararlılığını da vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir zaman birlik ve bütünlüğümüzden ödün vermedik." diyerek halkına umut aşıladı.