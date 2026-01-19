Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Takip Edilen Bir Ülke Olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği ve nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var” ifadesini kullandı. Konuşmasında, Ulaştırma Bakanlığı’nın değerli çalışanları ve sektördeki temsilcilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Esenboğa Havalimanı’nın yeni tesislerinin ülkeye ve sivil havacılık sektörüne hayırlı olmasını diledi.

ESEBOLU HAVALİMANI’NDA BAŞARILI PROJELER

Havalimanı ve Ankara için büyük bir değer kazandıracak yatırımlarda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Erdoğan, “23 yıldır aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz” dedi. Bu projeyle havacılıkta başarı grafiğini daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, iktidarları boyunca sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete birçok alanda önemli yatırımlara imza attıklarını kaydetti. Türkiye’nin, artık uluslararası platformda takip edilen bir ülke haline geldiğini vurguladı.

DÜNYA UÇUŞ AĞI GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş süresine sahip 67 ülkenin merkezinde yer aldığını belirten Erdoğan, bu konumun sunduğu avantajların en iyi şekilde değerlendirilmesi için büyük yatırımlar yapıldığını aktardı. 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024’te Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın devreye girmesiyle 58’e yükseleceğini bildirdi. Hava ulaşım anlaşmalarında da 81’den 175’e çıktıklarını belirtti.

KAPASİTENİN ARTIRILMASI HEDEFİNDEYİZ

Esenboğa Havalimanı’nın son 23 yıldaki büyümesine dikkat çeken Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla uçak trafiğinde %159, yolcu trafiğinde ise %355 artış öngördüklerini ifade etti. Havalimanının kapasitesinin artırılması için yapılan projelerin ikinci etap çalışmalarında terminal binasının genişletileceğini, böylece yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükselebileceğini belirtti.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ

298 milyon avro değerinde projenin devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında sağlanan kira gelirini de bütçeye katkı olarak sundu. Projelerin, muhalefetle derin vizyon farklarını gösterdiğini belirterek, kaynakların millet yararına kullanılmaya devam edileceğini vurguladı. Sağlıklı bir iş birliği ile devam edeceklerini ve açılışını yaptıkları yatırımların ülkeye, millete ve havacılık sektörüne hayırlı olmasını istedi.

Kaynakların verimli kullanılması ve kamu yararı konusunda her zaman hassasiyet göstereceklerini belirtirken, tüm projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, katılımcıları sevgiyle selamladı.