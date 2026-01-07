Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Malezya Başbakanı İle Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmelerinin ardından medya önünde ortak bir basın toplantısı düzenlemek üzere kameraların karşısına geçti. İki ülke arasında toplamda 7 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Malezya arasındaki sıkı ilişkilere ve iş birliğine dikkat çeken Erdoğan, şunları ifade etti: “Türkiye-Malezya dostluğunun daha perçinleneceğine inanıyorum.” Erdoğan, daha önceki Kuala Lumpur ziyaretinde ülkeleri arasında yüksek düzeyli bir stratejik işbirliği konseyi kurulması kararının alındığını hatırlatarak, bu mekanizmanın iki ülke ilişkilerini daha da güçlendireceğini belirtti.

Görüşmelerde savunma sanayi konularının da ele alındığını aktaran Erdoğan, “Hamdolsun bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor,” dedi. Gelecek dönemde bu alanda kazan-kazan ilkesi çerçevesinde yürütülecek ortak çabaların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye-Malezya dostluğunun beşeri boyutunu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmaları sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan, bölgede yaşanan uluslararası gelişmelerin de gündemlerinde olduğunu belirterek, “Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz,” ifadesini kullandı. 2019 yılında başlatılan yeniden Asya girişimi kapsamında Türkiye’nin bölge ülkeleri ve ASEAN ile işbirliğine önem verdiğini vurguladı. Son olarak, Malezya halkına sağlık, esenlik ve refah dileklerini ileterek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.