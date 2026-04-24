Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel Görüşme İhtimalini Tartıştı

SİYASET GÜNDEMİNDE ÖZEL VE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki olası görüşme söylemleri, siyasetin kızıştığı bu dönemde önem kazandı. Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamalara Özel’in verdiği yanıt dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN GÖRÜŞME İZİNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen TBMM resepsiyonunda gazetecilerin “CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?” diyerek yanıt verdi. Erdoğan, ana muhalefet partisi ile görüşmenin gerekli olduğunu vurguladı.

ÖZEL’DEN CEVAP GELDİ

Özel, bugün tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaretinin ardından soruları yanıtladı. Planlanan bir görüşmenin olmadığını ifade eden Özel, “Sayın Erdoğan’ın böyle bir görüşme arzusu varsa, doğrudan bir talep iletilirse elbette bu değerlendirilir” dedi. Özel, tüm siyasi partilere yönelik benzer bir yaklaşımın geç kalmış bir adım olduğunu da belirtti.

DÜŞMAN HUKUKUNA SON VERİLMELİ

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İran savaşı varken, bu kadar ekonomik güçlükler varken iç cephenin güçlendirilmesi bu kadar mühim iken Cumhurbaşkanının bir başına kalması, AK Parti’nin yalnızlaşması hep kendi hatalarının yüzdendir. Bu hatayı fark ettilerse doğru bir şey yapıyor. Bizimle görüşmek isteyen ve ortak sorunlarda birlikte hareket etmek isteyenler bize düşman hukukunu uygulamaktan vazgeçecekler.”