Fenerbahçe TFF’ye Victor Osimhen Başvurusu Yaptı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı dev derbi öncesi şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bir karar aldı. Fenerbahçe yönetimi, Victor Osimhen ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunma kararı aldı.

FENERBAHÇE, OSIMHEN’İN EKİPMANINI TFF’YE ŞİKAYET EDECEK

Elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Victor Osimhen’in maç sırasında kullandığı sert ekipmanın diğer oyuncular için tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle, kulüp federasyona bir rapor hazırlayarak Osimhen’in bu ekipmanla oynamaması gerektiği yönünde başvuruda bulunma kararı aldı.

RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli kulübün, IFAB kurallarına uygun olarak kullanılabilecek maddeler üzerine bir rapor oluşturma sürecinde olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe’nin, bu konu ile ilgili TFF’ye kısa süre içinde resmi talebini ileteceği bilgisi edinildi.

