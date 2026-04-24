Mazhar Alanson’un Görünümü Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

MFÖ grubunun kurucu üyelerinden olan Mazhar Alanson’un son görüntüsü, sosyal medya platformlarında büyük etki yarattı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın paylaştığı fotoğrafta usta sanatçının belirgin bir şekilde kilo verdiği ve yorgun bir ifade ile görünmesi dikkat çekti. Hayranları, Alanson’un sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirerek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

KAYIP YAŞAMINDAN ETKİLER

Mazhar Alanson, geçmişte yaşadığı kayıplar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybetmesinin ardından, yakın dostu ve MFÖ grubundaki partneri Özkan Uğur’un vefatı ile bir kez daha derin bir sarsıntı yaşadı. Bu olayların ardından Alanson’un uzun süre boş durduğu ve içine kapandığı biliniyor.

GÖRÜNTÜLERDEN UZAK BİR HAYAT

Sahne çalışmalarını sınırlı bir şekilde sürdüren deneyimli sanatçı, zamanını gözlerden uzak bir şekilde geçirmeyi tercih ediyor. Alanson’un yaşadığı yas sürecinin hala devam ettiği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

İlyas Yalçıntaş’ın kaydettiği anlarda Alanson’un zayıflamış hali dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları bu görüntüye yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi, sanatçının yaşadığı acıların fiziksel görünümüne nasıl yansıdığını vurgulayan yorumlarda bulundu.

