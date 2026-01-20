Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Shaquille O’Neal Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA tarihinin en önde gelen isimlerinden biri olan Shaquille O’Neal ile bir araya geldi. LA Lakers forması ile birçok başarıya imza atmış olan ve 2.16 metre boyu ile tanınan O’Neal ile Erdoğan’ın gerçekleştirdiği sohbet anları kameralara yansıdı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Buluşma sırasında her iki ismin de sıcak anlar yaşadığı gözlemlenirken, sosyal medya paylaşımlarında Erdoğan ve O’Neal’in birlikte bir basketbol topunu imzaladıkları anlar da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında yer alan fotoğraflar şu şekilde: