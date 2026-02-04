Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi Kahire’de Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kahire’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” şeklinde sözlerine başladı ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlediğini vurguladı. Erdoğan, “Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ilişkilerimizin ahdi zeminini belirliyoruz” ifadesiyle ticaret hedeflerini de dile getirdi. “Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. İş forumunda karşılıklı iş yatırımını ele alacağız. Enerji alanında da ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde eklemede bulundu. Türk kültürüne olan ilgiye de değinen Erdoğan, “Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ

Erdoğan, “İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız” diyerek deniz alanındaki iş birliğine dikkat çekti. Ortak gündemlerinin başlıca konusunun Filistin davası olduğunu belirten Erdoğan, “Gazze’deki insanı dram hala devam ediyor. Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır’la beraber çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Libya ve Sudan gibi bölgesel konulara değinen Erdoğan, “Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ardından barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz” dedi. İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının kabul edilemeyeceğine vurgu yaparak, “Toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye’nin kazananı tüm bölge olacaktır” şeklinde konuştu.

VERİMLİ GÖRÜŞMELER

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de toplantıda, “Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Erdoğan’la görüşmelerimiz yapıcıydı” diyerek iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. “Çeşitli alanlarda mutabakat zabıtları imzalandı. Bölgemiz krizlere gebe. Bizlerin iş birliği yapması lazım. Sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşmak için” diyerek, iş birliğinin gerekliliğini vurguladı. Sisi, “Filistin’de 2 devletli çözüm olmalı, Gazze’de barış olmalı” ifadeleriyle de Filistin konusu üzerinde durdu.

ANLAŞMALARIN İMZALANMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Törenden önce Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.