Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Zelenski İkili Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de tartışıldı. Erdoğan, İran’daki çatışmaların Ukrayna’daki barış çabalarını olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtti. Müzakerelerin gecikmeden devam etmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, Ukrayna’nın yaralarının sarılması, yeniden inşa çalışmaları ve kalıcı güvenliğin sağlanmasının hayati olduğunu vurguladı.

ENERJİ ALTYAPISI VE GÜVENLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti. Enerji altyapılarının yanı sıra limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin, taraflar arasında güven tesisine önemli katkılarda bulunabileceğini bildirdi. Türkiye’nin bu süreçte gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

ZELENSKİ’ DEN DEĞERLENDİRME

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Zelenski, “Türkiye, sonraki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu iletti” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca Zelenski, Ukrayna’nın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne hava savunma uzmanları göndereceğini sözlerine ekledi.