Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Zelenski, İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin, Türkiye ile Ukrayna’nın ikili ilişkileri, mevcut bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Erdoğan, görüşme sırasında İran’daki iç çatışmanın Ukrayna’da barış sağlama çabalarına engel olmamasının gerektiğini vurguladı. Müzakerelerin kayıpsız sürdürülmesinin faydalı olacağına dikkat çeken Erdoğan, Ukrayna’nın yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasının, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin başlamasının ve kalıcı bir güvenliğin sağlanmasının önemini ifade etti.

KARADENİZ’DE SEYRUSEFER EMNİYETİ

Erdoğan, Karadeniz’deki seyir emniyetinin Türkiye açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Enerji altyapılarının ve limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin, taraflar arasında güven tesisine yardımcı olabileceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu iletti.

ZELENSKİ’NİN DUYURUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi duyurdu. Zelenskiy, “Türkiye, sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu iletti” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Ukrayna’nın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne hava savunma uzmanları gönderdiğini de sözlerine ekledi.

