Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela’ya Destek Konusunda Net Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de bir araya geldi. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyona dair bilgiler vererek, Türkiye ve Venezuela halkı için en iyi olanı sağlama çabasında olduklarını dile getirdi.

TRUMP’LA TELEFONDA YAPILAN GÖRÜŞME

Venezuela ile dost bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, “Trump’la telefonda yaptığımız görüşmesinde de ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini ilettik, Venezuela istikrarsızlığa sürüklenmemeli, Venezuela halkının yanındayız” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2026 yılında geçerli olacak burs ve kredi miktarlarını da duyurdu. Buna göre lisans öğrencileri için burs ve kredi miktarı 4 bin lira, yüksek lisans için 8 bin lira, doktora öğrencileri için ise 12 bin lira olarak belirlendi.

2026 YILI İÇİN YENİ MIKTARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından önemli satır başları ise dikkat çekici oldu: “Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutlarla 2026’yı karşıladık. Yeni yıl insanlığa hayırlar getirsin.” Erdoğan, 86 milyonluk bir ailenin parçası olduğumuzu belirtti ve tefrikanın kapımıza sokulmaması gerektiğini vurguladı. “Bizi ayırmak isteyenler başarılı olamayacak. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye’nin huzuru olunca ayrılıkları bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz” diyerek birlik olmanın önemine dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Erdoğan, terörün emperyalist bir pranga olduğunu ifade ederek, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve PKK’nın gayrimeşru yapılara dönüştüğünü belirtti. “Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek sorunu kökten çözeceğiz” diyen Erdoğan, ülkede ortaya çıkan fırsat penceresinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

ULUSLARARASI HUKUKUN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, Gazze’de ve Suriye’de haksızlık ve zulme karşı net bir tavır aldıklarını ifade etti. Ana muhalefet partisinin popülizm yaptığını belirten Erdoğan, muhalefetin Türkiye’nin geleceği ile ilgili olumsuz bir tutum benimseyemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye ile dost bir ülkede yaşanan sorunların ardından muhalefetin sürekli eleştirel bir yaklaşımda bulunmasını eleştirdi. “Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Son olarak, yıllık enflasyonun 49 ayın en düşük seviyesine indiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada da kalmayacak, enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz” sözlerine yer verdi. 2026 yılı için burs ve kredi miktarının artış oranını da açıklayan Erdoğan, “Lisans öğrencilerimizde 4 bin lira, yüksek lisansta 8 bin lira, doktora öğrencilerimizde 12 bin lira olarak belirliyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.