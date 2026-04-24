Cumhurbaşkanı Erdoğan Yatırım İçin Güçlü Merkez Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında değerlendirmelerde bulunuyor.

SÜREÇLERİ İYİMSEMLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Erdoğan’ın ifadelerine göre, İsrail gibi savaşın fitilini ateşlemeyi hedefleyen güçlere rağmen, ihtiyatlı bir iyimserlikle süreci birlikte takip ettikleri ifade ediliyor. “Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir” şeklinde belirtiyor.

BÖLGENİN İSTİKRAR ADASI OLDUK

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük güvenlik krizini başarıyla yönettiğini, bunun sonucunda bölgesinin istikrar adası konumunu bir kez daha teyit ettiğini vurguluyor.

KİLİT ÜLKE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİK

Küresel ekonomik düzeni yeniden şekillendiren savaş, Türkiye’yi dünya sahnesinde kilit bir ülke haline getirdi. Erdoğan, “Türkiye kabuk değiştiren dünyada kutup başı bir ülkedir. Bunu hem biz hem rakiplerimiz görüyoruz” diyor. Ülkeyi geleceğe hazırlamak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, rekabet gücünü artıracak ve uluslararası yatırımları destekleyecek adımları atmaya devam edeceklerini belirtiyor.

ÇEKİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK DÜZENLEMELER

Meclis’e sunulacak kapsamlı düzenleme ile ülkenin çekim gücünün daha ileri taşınacağını ifade eden Erdoğan, uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımların atıldığını aktarıyor.

TİCARETTE YÜZDE 100 İNDİRİM

Transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançların indirim oranının yüzde 100’e çıkarılacağı müjdesini veriyor.

YURT DIŞINDAKİ VARLIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Vatandaşların ve şirketlerin yurtdışında bulunan varlıklarını Türkiye ekonomisine kazandıracak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Ayrıca, yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergi ile Türkiye’ye getirilmesine olanak sağlanacağına dair bilgiler veriyor.