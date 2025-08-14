Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Üyelere Rozet Taktı

AK PARTİ’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ KATILIMLAR

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, partiye yeni katılımlar gerçekleşiyor. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin yeni üyelerine rozetlerini takarak bu önemli anı paylaştı. Etkinliğe katılan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SERT CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni üyelere yapılan eleştiriler ve saldırılara yönelik sert bir dille cevap verdi. “Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan.’ diyorum” şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle Erdoğan, partiye katılanların yanında durduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

YENİ ÜYELERİN LİSTESİ

AK Parti’ye katılan yeni isimler arasında şunlar yer alıyor:

– Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

– Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

– Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya

– Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

– Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

– Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal

– Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

– Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık

– Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar