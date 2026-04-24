Cumhurbaşkanı Kararları ile 32 İlde Taşınmaz Özelleştirildi

Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan taşınmazlar, özelleştirme kapsamına alındı. Bu kapsamda Ağrı, Artvin, Amasya, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tunceli illerinde birer taşınmaz, Çankırı, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin ve Trabzon’da ikişer taşınmaz, Adana, Afyonkarahisar, Elazığ ve Eskişehir’de üçer taşınmaz, Bursa’da dört, Balıkesir’de beş, Samsun’da altı, İstanbul’da yedi ve Ankara’da sekiz taşınmaz özelleştirme programına dahil oldu.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA YENİ TAŞINMAZLAR

Ayrıca, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Karakusunlar Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alındı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki işlemler ile özelleştirilecek. İşlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

IMAR PLANLARI ONAYLANDI

Diğer yandan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki Pursaklarköyü Mahallesi’ndeki taşınmaz, özelleştirme kapsamında nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylanarak işlem sürecine girdi.

Gündem

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sert Yanıt Geldi: İlişkiler Askerde

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Yasin Kol'un derbiyedeki ataması sonrası TFF ile ilişkilerini askıya alma kararına karşılık verdi.
Gündem

Ermenistan’da Türk Bayrağına Saldırıya Tepki Geldi

Ermenistan'da Taşnak Partisi'nin seçim etkinliğinde Türk bayrağı yakıldı. Başbakan Paşinyan, durumu kışkırtıcı buldu ve olaya karşı soruşturma açıldığını duyurdu.
Gündem

Victor Osimhen’den Günay Güvenç’e Destek Mesajı

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşısında eleştirilen kaleci Günay Güvenç'e destek vererek dayanışma gösterdi.
Gündem

Galatasaray Çeyrek Finalde Elendi Okan Buruk’tan Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çeyrek finaldeki elenmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Performansa yönelik düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Gülistan Doku Dosyasında Yeni Gelişmeler: Başsavcı Cansu Konuştu

Gülistan Doku'nun kaybolma dosyasını yeniden ele alan Başsavcı Ebru Cansu, adalet arayışında kararlı olduklarını vurgulayarak, diğer dosyalara da odaklanacaklarını açıkladı.