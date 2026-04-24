Cumhurbaşkanı Kararları ile 32 İlde Taşınmaz Özelleştirildi

Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan taşınmazlar, özelleştirme kapsamına alındı. Bu kapsamda Ağrı, Artvin, Amasya, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tunceli illerinde birer taşınmaz, Çankırı, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin ve Trabzon’da ikişer taşınmaz, Adana, Afyonkarahisar, Elazığ ve Eskişehir’de üçer taşınmaz, Bursa’da dört, Balıkesir’de beş, Samsun’da altı, İstanbul’da yedi ve Ankara’da sekiz taşınmaz özelleştirme programına dahil oldu.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA YENİ TAŞINMAZLAR

Ayrıca, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Karakusunlar Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alındı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki işlemler ile özelleştirilecek. İşlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

IMAR PLANLARI ONAYLANDI

Diğer yandan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki Pursaklarköyü Mahallesi’ndeki taşınmaz, özelleştirme kapsamında nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylanarak işlem sürecine girdi.