Cumhurbaşkanı Mahmud Unutulmaz Açıklama Yaptı: Uluslararası Hukuka Aykırı

Cumhurbaşkanı Mahmud, Amerikan merkezli bir sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Mahmud, açıklamasında, “Başbakan Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırıdır.” şeklinde bir ifade kullandı. Somali’nin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mahmud, bu tür adımların yerleşik hukuk ve diplomasi kurallarına ters düştüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali’nin ulusal birliğine de dikkat çekerek, “Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İSRAİL, SOMALİLAND’İ TANIYAN İLK ÜLKE

Mahmud’un açıklaması, İsrail’in Somaliland’i tanıdığı yönündeki ifadelere karşı Somali yönetiminin en üst düzeyden verdiği ilk tepkilerden biri olarak kayıtlara geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla, İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke olma özelliğini kazandı. Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görmekte ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurgulamaktadır.