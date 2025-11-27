Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ekonomik Büyümeye Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 62. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlenen ödül törenine katılım sağladı. Törende yaptığı açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ASO’ya selamlarını ve başarı dileklerini iletti. Yılmaz, ekonomide artan korumacı eğilimler ve eski liberal üretim ile ticaret düzeninin zayıflamasının, belirsizlikleri artırdığını ve dünya büyümesinin tarihsel ortalamanın altında kalmasına neden olduğunu kaydetti.

DÜNYADAN HER YIL 1,9 PUAN DAHA FAZLA BÜYÜDÜK

Yılmaz, günümüzde mevcut olan savaşların yanı sıra ekonomik savaşların da yaşandığına belirtirken, ABD, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ekonomik aktörlerin Türkiye’nin konumunu belirlemek için politikalarını dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Yılmaz, “Bu çerçevede Türkiye ekonomisi son 22-23 yılda dünyadan çok daha hızlı bir şekilde büyüdü. Dünya ortalama 3,5 büyürken, bizim ekonomimiz yıllık ortalama 5,4 büyüme kaydetti. Dünyadan her yıl 1,9 puan daha fazla büyüdük. Bu önemli bir başarı. Bu yılda ekonomimizin yüzde 3,3 büyümesini bekliyoruz. Bir istikrar programı ve enflasyonu düşürme çabası ile büyümemizi dünya ortalamasının üstünde tutabilmemiz önemli bir başarı” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE NOMİNAL DOLAR BAZINDA DÜNYANIN 16. BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK

Yılmaz, Türkiye’nin satın alma gücüne göre 12. büyük ekonomi olduğunu dile getirerek, “Bu yıl IMF’nin tahminleri doğrultusunda Türkiye nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi olacak. Satın alma gücü paritesiyle 11’inci büyük ekonomi olacağız” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLK DEFA TARİHİNDE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELECEK

Son dönemde Türkiye’nin ekonomik büyümesinin devam ettiğini aktaran Yılmaz, “Ülkeleri dört gruba ayırıyorlar. Düşük gelirli, alt orta gelirli, üst orta gelirli ve yüksek gelirli ülkeler. Son çeyrek asırda Türkiye alt orta gelirden üst orta gelire yükseldi ve burada kalıcı oldu. Bu yıl, Türkiye ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkelerden biri haline gelecek” diye konuştu. Yılmaz, bu durumun kalıcı olması için niteliksel değişimlerin gerekli olduğunu, yalnızca rakamları büyütmenin yeterli olmayacağını ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNDE KALICI HALE GETİRECEĞİZ

Yılmaz, ekonomik karamsarlığın tehlikelerine değinerek sosyal medyanın bu olumsuz algıyı yayma etkisini vurguladı. “Sosyal medyayla birlikte yanlış bilgilerin ekonomi tartışmalarına yön verdiğini görüyoruz. Bunun yerine rakamlara ve sağlıklı analize dayalı bir tartışma ortamına ihtiyacımız var. Yüksek gelirli ülkeler liginde kalıcı hale geleceğiz” dedi. Pandemi sonrası dönemde Türkiye’nin dünya ekonomik büyüme ortalamasının iki katında bir büyüme kaydettiğini belirten Yılmaz, Ankara’nın önemli bir ekonomik merkez konumuna geldiğini kaydetti.

KREDİ NOTLARIMIZ ARTIYOR

Cari açığın azaldığını ve dış borçlanma ihtiyacının düştüğünü belirten Yılmaz, “Cari açığı bu sene 1,4 civarında bekliyoruz. Milli gelir oranı olarak oldukça düşük seviyelere gelmiş durumda. Dolayısıyla dış borçlanma ihtiyacımız da azalmış durumda” şeklinde konuştu.

ENFLASYON TEKRAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞ DURUMDA

Yılmaz, enflasyonun yönetimin önceliği olduğunu belirterek, “Son dönemde enflasyonda dezenflasyon süreci devam ediyor. En son yüzde 32,9 rakamına ulaştık. Yani yaklaşık 43 puan geriledi enflasyon. Ancak beklentiler hala istenen seviyede değil” açıklamasını yaptı. Eylül ayında gıda fiyatlarından kaynaklı olarak enflasyonun beklentinin üzerinde artış yaşadığını ifade eden Yılmaz, bu ay enflasyon rakamlarının iyi bir noktada geleceğini öngördüğünü aktardı.

GENEL FİNANSAL ORTAMI İYİLEŞTİRECEĞİZ

Yılmaz, genel finansal ortamın iyileşeceğini, enflasyon düştükçe özel sektörün finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirtti. “Genel finansal ortamı iyileştireceğiz. Zorluk yaşayan ve potansiyeli olan sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm, 12. planımızın ve orta OVP’mizin temel kavramları” dedi.

Program, Yılmaz’ın konuşmasının ardından ödül töreniyle devam etti. Törende ASO Başkanı, Yılmaz’a hediye takdim etti.