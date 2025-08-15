“Cumhurbaşkanımıza Gerçekten Yakındım”

SİYASETTEKİ TRANSFERLERİ DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrıldığını açıkladı. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılma kararı, “genel merkezin rant odaklı talepleri” ile ilişkilendiriliyor. Çerçioğlu, geçmişte yargılanmaktan asla korkmadığını vurgulayarak, “Alnım ak, başım dik” dedi. AK Parti rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMALAR

Çerçioğlu, AK Parti’ye geçtikten sonra tv100’de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyen Çerçioğlu, “Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır” ifadelerini kullandı. AK Parti içerisinde oldukça sıcak bir karşılama gördüğünü aktaran Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma imkânının kalmadığını da sözlerine ekledi.

Özlem Çerçioğlu bu ayrılığının kolay bir karar olmadığını da belirtti. “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil” diyen Çerçioğlu, AK Parti’de gördüğü sıcak karşılamanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti. “Artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” diyerek CHP’den ayrılma nedenini açıkladı. Rozetin takıldığı salonda tanıdık ya da tanımadık birçok kişi tarafından sıcak bir karşılama aldığını belirtti.

Aydın’ın Özlem Başkanı OLMAK

Çerçioğlu, Aydın ilinde genel seçimlerde yüksek oy oranları alarak görev yaptığını ve yerel seçimlerde de sürekli 50 puanın üzerinde oy aldığını vurguladı. “Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık” diyen Çerçioğlu, Aydınlılar için her zaman bir bütün olarak hizmet ettiğini dile getirdi. “Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım” ifadeleriyle bu bağlılığını belirtti.