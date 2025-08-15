“Cumhurbaşkanımıza Zaten Yakındım”

TRANSFERLER SÜRÜYOR

Siyasetteki transfer hareketliliği devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrıldığını açıkladı. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin ardından “genel merkezin rant odaklı talepleri” bulunduğu öğrenildi. Çerçioğlu, yargılanmaktan korkmadığını belirtti ve “Alnım ak, başım dik.” ifadesini kullandı. AK Parti rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat taktı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılımının ardından tv100’deki Doğru Yorum programında açıklamalarda bulundu. “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyen Çerçioğlu, “Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşıladım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.” şeklinde konuştu. AK Parti içerisinde sıcak bir karşılamayla karşılaştığını belirtti. CHP’de siyaset yapma olanaklarının bittiğini ifade etti.

CHP’DEN AYRILMAK ZOR

Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil” diyerek, partideki dostlukların değerine vurgu yaptı. “Partiye geldiğimde bakanlar ve parti yöneticileri beni çok sıcak karşıladı, bu da beni mutlu etti.” dedi. CHP’de artık siyaset yapabilecek bir durumu kalmadığını ve kendisine çok sıcak davranıldığını ifade etti.

Aydınlıların BAŞKANIYIM

Çerçioğlu, Aydın ilinde genel seçimlerde yüksek oylar alarak, Aydınlıların teveccühünü kazandığını belirtti. “Seçildikten sonra Aydın ilinde particilik yapmadım, bunu tüm Aydınlılar bilir.” diyerek hizmet anlayışının ayrımcılık yapmadan sürdüğünü vurguladı. “Dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım.” ifadeleriyle Aydın’a olan bağlılığını yineledi.