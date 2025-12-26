Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda, Lüksemburg Büyük Dükalığı’na karşı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Faruk Kaymakçı atandı.

DİŞ TEMSİLCİLİKLERDE ATAMA YAPILDI

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı karar ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında boş kalan Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen ve Birinci Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis atandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKTE YENİ ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık olan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer ve Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek getirildi. Ayrıca, Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğine Müfettiş Yakup Yıldırım atandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alındı. Yerlerine 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA YENİ ATAMA

Karar ile Sağlık Bakanlığında açık kalan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Bozkurt atandı.