Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver Atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Hasan Suver getirildi. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak atanan Suver’in görevine ilişkin değişiklikler, bakanlık ve üst düzey kamu kurumlarında geniş bir revizyon sürecini içeriyor. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar çerçevesinde, atama ve görevden alma işlemlerinin detayları duyuruldu.

BÜYÜK KURULUŞLARDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde önemli değişiklikler yaşandı ve Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı. Hasan Suver’in atanması, kamu yönetimindeki yeni stratejilerin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

HASAN SUVER HAKKINDA

Hasan Suver, 1961 yılında Sürmene’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon’da tamamlayarak, lise eğitimini Samsun’da aldı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Bu süreçte ‘Aydınlar ve Sosyal Değişme’ tezi ile akademik çalışmalarını sürdürdü. 1978 yılından itibaren Fatih’te yaşayan Suver, kendi kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

AKTİF SİYASETE YATIRIM YAPTI

Lise ve üniversite döneminde aktif siyasete ilgi duyan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002 yılında aday adayı olarak parti sürecine katıldı ve Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi. Üç dönem boyunca, Fatih Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği gibi önemli görevleri yürüttü.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

2018-2019 yıllarında Fatih Belediye Başkanı olarak görev alan Suver, bu dönemde birçok sosyal ve kültürel projeye liderlik etti. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Adnan Kahveci Kültür Yardımlaşma Derneği, Fatih Kızılay Derneği ve Dil ve Edebiyat Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri yaptı. Suver, 26 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak görev üstlenmiş olup, evli ve üç çocuk babasıdır.