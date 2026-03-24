Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Sonrası Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantının süresi yaklaşık 2 saat 45 dakika olarak belirlendi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

“Önümüze çıkan çeşitli engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Türkiye’yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir. Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir. Şiddetin, kinin, nefretin diline teslim olmayacak, bölgemizde sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmeye devam edeceğiz.”

NEVRUZ ETKİNLİKLERİNE MÜDAHALE

“Diyarbakır ve İstanbul’da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Önceki yıllar nevruzun ruhuna yakışmayan hadiseler yaşanırken Terörsüz Türkiye’nin de etkisiyle son 2 yılda bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Terörsüz Türkiye’yi baltalamak isteyen girişimler gereken cevabı alacaktır.”

YENİ DÜNYA DÜZENİ HAZIRLIĞI

“Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık. Tarihimizin hiçbir döneminde hiç kimsenin oyununa gelmedik. Bugün de bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmüyoruz. Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik.”

SAVAŞIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

“Savaş İsrail’in savaşı ama bedelini tüm dünya ödüyor. Savaşın ceremesini 8 milyar insan çekiyor. Savaş Netanyahu’nun ikbal savaşıdır. Netanyahu’nun katliam şebekesi artık durdurulmalı.”