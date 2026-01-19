Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantı saat 16:10’da başladı ve gündem maddeleri merak konusu oldu.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Kabine toplantısında, Türkiye’nin terörsüz bir geleceği hedefleyen süreç, Gazze ateşkesindeki yeni gelişmeler ve ekonomiye dair konular masaya yatırılacak. Ayrıca, Suriye’deki güncel durum da kapsamlı bir şekilde tartışılacak. Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye’nin yanı sıra Irak’taki duruma ilişkin hazırlanan istihbari raporların da gözden geçirilmesi bekleniyor. Gazze, toplantının önemli bir başka gündem maddesi olacak.

GAZZE BARIŞ PLANI DEĞERLENDİRİLECEK

ABD yönetimi, Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu adı altında üç yeni mekanizma kuracağının duyurusunu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı tarafından Barış Kurulu’nun kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürütme kurulunda yer alacağı belirtilmişti. Kabinede, Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler ve enflasyonla mücadele konusunda alınacak önlemler ise toplantının diğer bir önemli konusu olacak.