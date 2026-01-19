Metro İstanbul M5 Hattında Hafta Sonu Seferler Durduruluyor

metro-istanbul-m5-hattinda-hafta-sonu-seferler-durduruluyor

İSTANBUL’DA METRO ULAŞIMINA DÜZENLEME

İstanbul’da toplu taşıma sistemini etkileyen önemli bir düzenleme, bu hafta sonu hayata geçiriliyor. Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda planlanan teknik çalışmalar sebebiyle, bu hafta sonu seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. Açıklamada, Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının mevcut sistemle uyumlu hale getirilebilmesi için zorunlu testlerin yapılacağı ifade ediliyor. Söz konusu yeni etap hizmete girdiğinde, iki ilçe arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 150 dakikadan 50 dakikaya inmesi hedefleniyor.

SEFERLER NE ZAMAN DURACAK?

Metro İstanbul’un duyurusuna göre, M5 hattı, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçici olarak devre dışı kalacak. 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca hattın hizmet vermeyeceği, bu süre zarfında Gece Metrosu seferlerinin de yapılmayacağı belirtiliyor. Metro seferlerinin 26 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00’da yeniden başlaması planlanıyor.

ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Metro hattının kapalı olacağı süre içerisinde yolcuların mağduriyet yaşamaması adına İETT otobüsleri devreye alınacak. Bu sayede, yolcuların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

