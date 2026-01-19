Trump’tan Norveç Başbakanı’na Çarpıcı Mektup

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN NOKTALI MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı’na hitaben yazdığı bir mektupta, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmemesi nedeniyle artık sadece barışı düşünmekle yükümlü hissetmediğini belirtti ve Grönland üzerindeki kontrol talebini tekrar gündeme getirdi.

ÜLKELERİN GÖRÜŞÜ GÖRÜŞÜLDÜ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın, ABD’nin Grönland’ı ele geçirmesine izin vermek istememeleri dolayısıyla, Avrupa müttefiklerine gümrük tarifeleri uygulama kararı üzerine Trump’a ilettikleri kısa mesajın ardından bu mektubu kaleme almış olduğu aktarıldı.

‘NOBEL BARış ÖDÜLÜ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME’

Stoere’nin açıklamalarına ve haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Trump’ın mektubunda yer alan ifadeler şöyle: “Ülkenizin, 8 savaşı ve daha fazlasını durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeye karar vermesini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Artık Amerika Birleşik Devletleri için iyi ve uygun olanın ne olduğu üzerine de düşünebilirim.”