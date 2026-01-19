Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

KATAR’DA ULUSLARARASI DENİZ SAVUNMA FUARI

Doha’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026), dünya genelinden önemli askeri ve resmi temsilcileri ağırlıyor. Türkiye, fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle 47 firma ile katılım gösteriyor.

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER GÖZ DOLDURUYOR

Fuar kapsamındaki sergi alanlarında, Türk savunma sanayinin geliştirdiği insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah ve mühimmat sistemleri, elektronik harp çözümleri, simülatörler ve lojistik destek ürünleri ziyaretçilerin ilgiyle incelediği ürünler arasında yer alıyor. Türk firmaları, yüksek teknolojik yeteneklerini sergileyerek uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı buluyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

DIMDEX 2026 boyunca Türk firmalar ve diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri arasında yeni projelere yönelik iş birliği potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Türk resmi heyeti, ev sahibi Katar’ın yetkilileri ve diğer ülke delegasyonlarıyla çeşitli müzakereler gerçekleştiriyor.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER İLGİ ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, fuar alanında Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi alıyor.

DENİZ SAVUNMASINDA KÜRESEL BULUŞMA PLATFORMU

Bugün başlayan ve dört gün sürecek olan DIMDEX 2026, küresel deniz savunma ve güvenlik sektörünün önemli aktörlerini bir araya getiriyor. Etkinlikte, en son askeri teknolojilerin sergileneceği, uzmanların katılacağı paneller ve konferanslarla denizcilik ekosistemini etkileyen stratejik trendlerin tartışılacağı bir platform oluşturuluyor.

SİBER GÜVENLİK VE YAPAY ZEKA GÜNDEME GELİYOR

DIMDEX, bölgenin tek savunma ve denizcilik fuarı olma özelliğiyle, deniz sistemlerinin yanı sıra kara ve hava savunma unsurları, siber güvenlik çözümleri ve yapay zeka tabanlı teknolojileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.