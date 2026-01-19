Senegal Tarihi Zaferle 35. Afrika Uluslar Kupası’nı Kazandı

35. Afrika Uluslar Kupası’nı (AFCON 2025) uzatma dakikalarında ev sahibi ülke Fas’ı 1-0 yenerek kazanan Senegal oldu. Bu karşılaşmanın en dikkat çekici ismi ise hakem tarafından verilen penaltı kararına itiraz eden ve takım arkadaşlarını geri dönmeye ikna eden Senegal’in yıldız ismi Sadio Mane oldu.

MAÇIN KIRILMA ANI

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf’un Faslı sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz’ı düşürmesi sonrası VAR incelemesi sonucunda Fas penaltı kazanmıştı. Ancak, bu hakem kararına tepki gösteren Senegalli oyuncular soyunma odasına gitmek üzere sahayı terk etti.

MANE’İN YÜKSEK MORALİ

Sahada kalan kaptan Sadio Mane, takım arkadaşlarını geri dönmeleri için ikna etmeyi başardı. Foot Mercato’da yer alan habere göre, Mane, Senegalli futbolculara “Erkekler gibi oynayacağız!” diyerek cesaret verdi. Tecrübeli oyuncunun bu etkileyici sözlerinin ardından Senegal sahaya geri dönerken, Faslı Brahim Diaz’ın 90+24’te kullandığı “Panenka” tipindeki penaltıyı kaleci Edouard Mendy başarılı bir şekilde kurtardı ve maç uzatmalara gitti.

TARİHİ GALİBİYET

Uzatmalarda 94. dakikada Senegal, Pape Gueye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan taraf oldu ve turnuvayı başarıyla tamamladı.