Senegal Tarihi Zaferle 35. Afrika Uluslar Kupası’nı Kazandı

senegal-tarihi-zaferle-35-afrika-uluslar-kupasi-ni-kazandi

35. Afrika Uluslar Kupası’nı (AFCON 2025) uzatma dakikalarında ev sahibi ülke Fas’ı 1-0 yenerek kazanan Senegal oldu. Bu karşılaşmanın en dikkat çekici ismi ise hakem tarafından verilen penaltı kararına itiraz eden ve takım arkadaşlarını geri dönmeye ikna eden Senegal’in yıldız ismi Sadio Mane oldu.

MAÇIN KIRILMA ANI

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf’un Faslı sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz’ı düşürmesi sonrası VAR incelemesi sonucunda Fas penaltı kazanmıştı. Ancak, bu hakem kararına tepki gösteren Senegalli oyuncular soyunma odasına gitmek üzere sahayı terk etti.

MANE’İN YÜKSEK MORALİ

Sahada kalan kaptan Sadio Mane, takım arkadaşlarını geri dönmeleri için ikna etmeyi başardı. Foot Mercato’da yer alan habere göre, Mane, Senegalli futbolculara “Erkekler gibi oynayacağız!” diyerek cesaret verdi. Tecrübeli oyuncunun bu etkileyici sözlerinin ardından Senegal sahaya geri dönerken, Faslı Brahim Diaz’ın 90+24’te kullandığı “Panenka” tipindeki penaltıyı kaleci Edouard Mendy başarılı bir şekilde kurtardı ve maç uzatmalara gitti.

TARİHİ GALİBİYET

Uzatmalarda 94. dakikada Senegal, Pape Gueye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan taraf oldu ve turnuvayı başarıyla tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.
Gündem

Metro İstanbul M5 Hattında Hafta Sonu Seferler Durduruluyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabındaki entegrasyon çalışmaları sebebiyle, iki gün boyunca seferler yapılamayacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.