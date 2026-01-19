Grönland Başbakanı Nielsen’den Gümrük Vergisi Açıklaması

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD’nin Grönland’a yönelik isteğini reddeden 8 Avrupa ülkesi için ek gümrük vergisi uygulama kararının, Ada’nın kendi bağımsız kararlarını alma hakkına dair tutumunu değiştirmediğini ifade etti. Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ek gümrük vergisi kararını, ABD merkezli bir sosyal medya platformu üzerinden değerlendirdi. Danimarka ve Grönland’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştiren gösterilere yüksek katılım olduğuna dikkat çeken Nielsen, Grönland’a destek için düzenlenen bu etkinliklerin etkili olduğunu ve birlik mesajı verdiğini vurguladı. Nielsen, “ABD’den gelen son açıklamalar, gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere, Grönland’ın kendi kararlarını alma hakkına sahip demokratik bir toplum olduğuna dair çizgimizi değiştirmiyor. Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz.” dedi.

TRUMP GRÖNLAND’I TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” belirtmişti. Washington’da gerçekleşen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının yaptığı görüşme sonrasında, temel anlaşmazlıkların sürdüğü ifade edilmiş, ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme arzusunun açık” olduğu kaydedilmişti. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen egemenliğin devredilmesini de içeren teklifleri reddetmişti. Danimarka ise, son dönemde müttefik ülkelerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısında bulundu. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland’a göndereceğini bildirdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, Grönland’ın satın alınmasına karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya ek gümrük vergileri getireceğini duyurdu. Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı, 1 Haziran 2026’dan sonra ise bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağı belirtildi. Trump, Grönland’ın tamamen alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar gümrük vergisi oranının böyle kalacağını açıkladı.