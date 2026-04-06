Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplanıyor

SİYASETİN GÜNDEMİ YOĞUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek.

ANA GÜNDEM ORTA DOĞU’DAKİ SAVAŞ

Toplantının ana konusu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki devam eden savaş olacak. Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemlerdeki lider diplomasisi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bölgedeki temaslarının etkileri ele alınacak.

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin enerji arzı ve dış ticaret üzerindeki sonuçları, toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra, enerji tedarikindeki olası kısıtlamaların Türkiye ekonomisine yapabileceği yansımalar masaya yatırılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği görüşmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son diplomatik temasların detayları değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabinenin iç güvenlik konuları arasında ‘Terörsüz Türkiye’ süreci de yer alacak. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik saha gözlem raporlarının toplantıda tartışılması ve bu süreçle ilgili mevcut durumun analiz edilmesi bekleniyor.