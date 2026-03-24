Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantıda Gündemi Belirliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık bir sürenin ardından kritik meseleleri masaya yatırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de toplandı. Saat 15.30 civarında başlayan toplantıda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gelişen durumlar ele alınacak. Savaşın yayılma hızı ve İran’ın çevre ülkeler üzerindeki saldırıları, kabinede detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

İRAN’LA İLGİLİ GÜNDEM MADDELERİ

Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye yönlendirilen ve NATO tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin durumu da gündemin önemli bir maddesi olacak. Bu bağlamda, olası tehditlere karşı alınan hava savunma tedbirleri de kabinede masaya yatırılacak. Toplantıda, savaşın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması sonucu petrol fiyatlarında yaşanan artış ve buna yönelik alınabilecek önlemler, toplantıda tartışılacak konular arasında yer alıyor.

EKONOMİK RİSKLER VE ENFLASYON

Savaşın enflasyon hedefleri üzerindeki etkileri ve fiyat istikrarının sağlanabilmesi adına alınması muhtemel ek tedbirler de toplantıda ele alınması bekleniyor. Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege’deki askeri hareketlerini de dikkatle takip ediyor. Gayri askeri statüdeki adalara silah sevkiyatı kararı sonrasında Türkiye’nin olası hamleleri, kabinede detaylı bir şekilde görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun nihai raporu sonrası hukuki adımların atılması hususunda bir beklenti oluştu. Olası yasal düzenlemelerin de gündeme alınabileceği değerlendiriliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.