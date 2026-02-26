Cumhuriyet Mahallesi’nde Toprak Kaymasında Küçük Çocuğun Ölümü

cumhuriyet-mahallesi-nde-toprak-kaymasinda-kucuk-cocugun-olumu

Halıya Batur ve Torunu Yaşamını Yitirdi

14 Şubat tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen toprak kaymasında, tandır evinde ekmek yapmakta olan 54 yaşındaki Haliya Batur ve 6 yaşındaki torunu Muhammed Batur, yapının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları yoğun çalışmalar sonucunda göçüğün altından yaralıları kurtardı ve hastaneye sevk etti.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan küçük Muhammed Batur, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük Muhammed’in cenazesi, Çatak İlçe Mezarlığı’nda gerçekleştirilen cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

