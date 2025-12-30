D-100 Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

d-100-karayolu-kar-yagisi-nedeniyle-ulasima-kapandi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.

UZUN ZAMAN MAHSUR KALINDI

İstanbul yönünde seyahat eden araçlar, yoğun kar ve buz yüzünden saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yolun kapanmasının ardından sürücüler kontak kapatarak uzun kuyruklar oluşturdu. Bu süreçte, vatandaşlar, belediye tarafından tahsis edilen kültür merkezinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

