D-100 Karayolunda Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Felç Oldu

d-100-karayolunda-kar-yagisi-nedeniyle-ulasim-felc-oldu

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde D-100 karayolu ulaşıma kapandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLAMA NEDENİYLE KAPANDI

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan bu yol, yoğun kar yağışı ve meydana gelen buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı. İstanbul yönünde seyir eden araçlar, zemin üzerindeki kar ve buzlanma dolayısıyla uzun süre mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR KÜLTÜR MERKEZİNDE AĞIRLANIYOR

Olay sonrası mahsur kalan vatandaşlar, belediye tarafından tahsis edilen kültür merkezinde ağırlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler araçlarını kontak kapatarak beklemek zorunda kaldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi amacıyla ekipler, gerekli çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

