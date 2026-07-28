Los Angeles’ta bir yargıç, 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’i öldürdüğü iddia edilen şarkıcı d4vd hakkındaki cinayet davasında yeterli delil bulunduğuna hükmetti. Karar, savcılığın davayı duruşmaya taşıyıp taşıyamayacağını belirlemek üzere yapılan ve 10’dan fazla tanığın dinlendiği beş günlük ön duruşmanın ardından açıklandı. Duruşmada, genç kızın parçalanmış cesedinin d4vd’ye ait Tesla’nın bagajında bulunması, sanığın kaldığı evdeki olay yeri incelemeleri ve sahte isimle Amazon’dan satın alınan ürünler gibi kanıtlar sunuldu. Savcılık, 21 yaşındaki müzisyenin, albüm çıkışı öncesinde ilişkilerine dair detayları açıklamasını engellemek için genç kızı öldürüp parçaladığını iddia ediyor.

DELİLLER VE DURUŞMA SÜRECİ

d4vd’nin avukatı ise daha önce yaptığı açıklamada, “davadaki gerçek kanıtların” müvekkilinin Celeste’yi öldürmediğini ve ölümüne neden olmadığını göstereceğini söylemişti. Sanık, özel durumlar içeren birinci derece cinayet, 14 yaşın altındaki bir çocuğa sürekli cinsel istismar ve insan kalıntılarını parçalama suçlamalarını kabul etmedi. Yüksek Mahkeme Yargıcı Charlaine Olmedo, savcılığın suçlamalar ve özel durumlar için yeterli kanıt sunduğuna hükmetti ve duruşma tarihini 31 Ağustos olarak belirledi. Yargıç ayrıca d4vd’nin kefaletsiz tutuklu kalmasına karar verdi.

İDDİALAR VE SAVUNMA

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, duruşma tarihinin iddianamenin ardından en erken 60 gün içinde belirlenebileceğini söyledi. Hochman, “Duruşmada, Bay Burke’ün yargılanacağı üç suçlamada da makul şüphenin ötesinde suçlu olduğunu kanıtlayacak ezici delillere sahip olduğumuza inanıyoruz” dedi ve geçen hafta boyunca kanıtlarının önemli ama küçük bir kısmını sunduklarını ekledi. d4vd’nin avukatı ise yargıcın kararı hakkında yorum yapmadı. Davada, Coachella ve “Jimmy Kimmel Live!” gibi etkinliklerde sahne almış yükselen bir yıldız olan d4vd’nin ünü, vahşi cinayet ve mağdurun yaşı nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Araba, aylarca terk edilmiş halde kalmış, genç kızın kayıp ihbarı yapılmasının ardından cesedi d4vd dünya turnesindeyken bulunmuştu.

MAHKEMEDE SUNULAN KANITLAR

Yargıç Olmedo, davada “makul neden” standardının karşılanıp karşılanmadığına tek başına karar verdi. Mahkeme salonunda Celeste’nin ailesi, kızlarının cesedinin bulunduğu iki çantanın görüntüleri gösterilirken hazır bulundu. Aile avukatı Patrick Steinfeld, “Savcı bir görüntüde ne olduğunu sormak zorunda kaldı çünkü bunun bir kafa olduğu anlaşılamıyordu” dedi. Görüntüler sırasında Celeste’nin annesinin başını eğip ağlamaya başladığı belirtildi. Aile, otopsi ve mesajlaşmaların ele alındığı sonraki duruşmalarda salondan ayrıldı.

MESAJLAŞMALAR VE OLAYIN KRONOLOJİSİ

Savunma avukatı Blair Berk, evde bulunan iki motorlu testere dahil bazı eşyaların neden delil olarak saklanmadığını sorguladı. Testereler test edilmiş ancak üzerlerinde kan bulunmadığı ifade edildi. Savcılık, d4vd’nin Celeste’nin kanının garaj zeminine dökülmesini önlemek için mavi şişme havuz kullandığını iddia etti. Mahkemede ayrıca, cinayet tarihi olduğu düşünülen 23 Nisan 2025’e ait mesajlaşmalar sunuldu. Mesajlara göre d4vd, Celeste’yi Uber ile evine getirtmek için plan yapmıştı. Savcılık, d4vd’nin genç kızı öldürme niyetiyle evine çektiğini öne sürerken, savunma ise ilişkinin kötüye gitmesi üzerine Celeste’nin kendisinin buluşma talep ettiğini savundu. Genç kızın bir gün önce d4vd’ye “Seni öldüreceğime yemin ederim” ve “Kariyerini bitireceğim” şeklinde mesajlar attığı da mahkemeye sunuldu.

AİLE VE SAVCILIKTAN AÇIKLAMALAR

Savcılık, bu mesajların reşit olmayan birinin manipüle edildiğini gösterdiğini belirtti. Yapılan incelemelere göre Celeste’nin telefonundan son mesaj saat 22.02’de atıldı. Kapının 22.10’da açıldığı tespit edilirken, dedektifler genç kızın 22.10 ile 22.31 arasında öldürüldüğüne inanıyor. d4vd’nin telefonu ve arabasının saat 23.30 civarında evden ayrıldığı, Tesla kayıtlarının Santa Barbara County’de bir bölgeyi işaret ettiği ve Celeste’nin kimliğinin bu bölgede bir otoyol kenarında bulunduğu aktarıldı. Yargıcın kararının ardından konuşan aile avukatı Steinfeld, ön duruşmanın bitmesinden ve davanın duruşmaya gitmesinden dolayı ailenin rahatladığını söyledi.