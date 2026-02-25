Dacia’nın Yeni Modelleri Türkiye ve Slovenya’da Üretilecek

dacia-nin-yeni-modelleri-turkiye-ve-slovenya-da-uretilecek

Renault Grubu, Dacia’nın 2026 yılında A ve C segmentlerinde tanıtımını yapacağı iki yeni modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alınan stratejik karar doğrultusunda, bu heyecanla beklenen araçların hiçbiri, markanın ana üretim merkezi olan Romanya’da üretilmeyecek.

YENİ KOMPAKT MODEL BURSA’DA ÜRETİLECEK

Dacia C-Neo olarak bilinen C segmenti hem termal hem de hibrit sürümü, Türkiye’de üretim için seçilen yer olacak. Renault yöneticileri, başlangıçta Romanya’da üretilmesi planlanan bu iddialı modelin montajının Bursa’daki Oyak Renault tesislerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

ELEKTRİKLİ MODEL SLOVENYA YOLCUSU

Markanın A segmentindeki yeni elektrikli model ise Slovenya’nın Novo Mesto fabrikasında üretilecek. Alınan bu global üretim kararları sonucunda, Romanya’daki Mioveni fabrikası sadece Duster ve Bigster gibi katma değerli SUV modellerine yoğunlaşacak.

ROMANYA TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜYÜK KRİZ

Üretim süreçlerinin Türkiye ve Slovenya’ya kaydırılması, Romanya’daki otomotiv endüstrisinde ciddi bir krize neden oldu. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin altında kalması, yerel metal, plastik ve lojistik tedarikçilerinin finansal durumlarını tehlikeye atıyor.

