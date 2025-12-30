DAEŞ’e Yönelik İstanbul ve Ankara’da Eş Zamanlı Operasyonlar

Terör örgütü DAEŞ’e karşı operasyonlar devam ediyor. Yalova’da dün gerçekleşen çatışmada trei polis şehit olduktan sonra, bugün yeni baskınlar gerçekleştirildi. İstanbul’daki soruşturmalar kapsamındaki operasyonlarla iki şehirde 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gece 01.00’de başlayan operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, beş şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürmekte.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen operasyon hakkında bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Yalova’daki saldırıya atıfta bulunarak, gözaltına alınan 41 kişinin bu olayla bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu kişilerin yılbaşı günü benzer saldırı girişiminde bulunma ihtimallerinin bulunduğunu duyurdu.

ŞÜPHELİLERİN DETAYLI ANALİZİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü yandaşlarının ilimizde faaliyet gösterdiği, M.Y. isimli şahsın illegal ders ve sohbet etkinlikleri düzenleyerek terör örgütüne taban kazandırmaya çalıştığı bilgileri elde edilmiştir. Bu şahıs, illegal mescit faaliyetleri çerçevesindeki bağışları, Suriye’de muhalif terör örgütlerinin kontrolünde bulunan kamplardaki teröristlere ve eğitim amaçlı harcamaları desteklemek için kullanıyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de propaganda yapıldığına dair bilgiler mevcuttur. Toplamda, Yalova’daki saldırıyla bağlantılı 41, terör örgütüyle irtibatlı 13, sosyal medya üzerinden terörist paylaşımlar yapan 14 ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şahıs olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalanmasına dair operasyon gerçekleştirilmiştir.”

ANKARA’DA DA BAŞLATILDI

Ankara’da da DAEŞ’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu operasyonda, 11’i yabancı, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, terör örgütü üyelerinin dijital materyallerin incelenmesi ile deşifre edildiklerini açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DAEŞ’LE MÜCADELE SÜRECEK

Yalova’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyonlar yurt genelinde devam ediyor. Emniyet güçleri, dün Yalova’da gerçekleştirdikleri bir baskında şiddetle karşılaşmış ve çatışmada üç polis şehit olmuştu; ayrıca sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.