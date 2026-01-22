Danimarka Başbakanı Egemenliğimiz İçin Müzakere Etmeyeceğiz

Grönland krizi devam ediyor. ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı ilhak etme konusundaki ısrarı yeni bir aşamaya geçiş yaptı.

BAŞBAKANIN AÇIKLAMALARI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Donald Trump’ın Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamalar üzerine yazılı bir cevap verdi. Arktik bölgedeki güvenliğin NATO için önemli bir mesele olduğunu belirten Frederiksen, Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin görüşmesini olumlu ve doğal bir süreç olarak nitelendirdi. “NATO, Danimarka Krallığı’nın tutumunu biliyor. Danimarka, siyaset, yatırım, güvenlik ve ekonomi gibi çeşitli konularda müzakereler yapabilir, ancak egemenliği için asla müzakere etmeyecek” dedi. Arktik güvenliğini güçlendirmek için müttefikleriyle yapıcı bir diyalog gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurgulayan Frederiksen, “Buna toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmesi kaydıyla, ABD’nin ‘Altın Kubbesi’ de dahildir” ifadesini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİ HATIRLATILDI

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, “Net bir kırmızı çizgimiz var. Krallığın belirli bölgeleri üzerindeki egemenliğimizi devretmeyeceğiz” sözleriyle durumu netleştirdi. Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt’nin de katıldığı bir toplantıda Rutte ile görüştüklerini ifade eden Poulsen, Rutte’nin Danimarka ya da Grönland adına müzakere etmediğini, ancak katkısının çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMA ÇERÇEVESİ

ABD Başkanı Trump, Davos’taki temasları sırasında 21 Ocak’ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland hakkında bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bunun sonucunda 1 Şubat’ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump, “Bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için mükemmel bir çözüm olacaktır” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Grönland ile ilgili “Altın Kubbe” savunma sisteminin ek görüşmelerine ihtiyaç olduğunu ve sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından yürütüleceğini belirtti. 17 Ocak’ta Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan yapılan ithalata 1 Şubat itibarıyla yüzde 10 tarife uygulanacağını, 1 Haziran’da ise bu oranın yüzde 25’e çıkacağını duyurdu.