Danimarka Başbakanı Frederiksen’den Trump’a Sert Yanıt

DANİMARKA BAŞBAKANI’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen, “Amerika Birleşik Devletleri’nin bir NATO müttefikine karşı askeri harekete geçmesinin, hem askeri ittifakın hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis edilen güvenlik düzeninin sona ermesi demek olacağını” ifade etti. Bu açıklamalar, Trump’ın “Grönland’ı askeri güçle almak istersek karşımıza durabilecek bir ordu yok” şeklindeki yorumlarının ardından geldi. Grönland’ın ilhakı tehdidi üzerine konuşan Frederiksen, “Eğer Birleşik Devletler askeri yollarla başka bir NATO ülkesine saldırmaya karar verirse her şey durur; buna NATO ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan güvenlik ortamı da dahildir” sözlerini kullandı.

‘İLHAT FANTAZİLERİNE SON VERİLMELİ!’

Eski bir Danimarka kolonisi olan Grönland, hâlâ krallığa bağlı olarak Kopenhag tarafından dış politika ve güvenlik işlerini yürütmektedir. Donald Trump, Venezuela operasyonunun ardından yaptığı bir açıklamada, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland’a “çok fena” şekilde ihtiyaç duyduklarını belirtti ve olası bir ilhaka dair sinyaller vermeye devam etti. Grönland’ın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump’a “ilhak fantezilerinden” vazgeçme çağrısında bulunarak Washington’un kullandığı üslubun tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi. Nielsen, sosyal medya üzerinden “Tehditlerin, baskıların ve ilhak konuşmalarının dostlar arasında yeri yoktur. Defalarca sorumluluk, istikrar ve sadakat göstermiş bir halkla bu şekilde konuşulmaz. Artık yeter. Daha fazla baskı yok. İmalar yok. İlhak fantezilerine son verilmeli” dedi.

‘GRÖNLAND DEMOKRATİK BİR YAPIYA SAHİP’

Başkent Nuuk’ta düzenlenen basın toplantısında Nielsen, Grönland’ın demokratik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Grönland’ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını belirten Başbakan, bir gecede devralınma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını da ekledi.

STRATEJİK MÜCADELELER DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği ve İskandinav komşuları, Danimarka ile Grönland’ın toprak bütünlüğünü koruma konusundaki desteklerini ifadeye ettiler. AB sözcüsü Anitta Hipper, “Bir üye devletin sınır dokunulmazlığı sorgulandığında bu evrensel ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceklerini” duyurdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland ile ilgili kararların yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurguladı. Ancak bölgedeki gerilim sadece siyasi söylemlerle sınırlı kalmıyor. Arktik bölgesindeki eriyen buzulların ortaya çıkardığı zengin mineral kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya arasında süregelen küresel egemenlik mücadelesini daha da artırıyor. Washington, Grönland’ın stratejik konumunu füze savunma sistemleri için kritik bir zemin olarak değerlendirirken, Çin’e olan maden bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Danimarka’da yaklaşan genel seçimler öncesinde ise Başbakan Frederiksen üzerindeki siyasi baskı giderek tırmanıyor.