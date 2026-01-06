Danimarka Başbakanı Frederiksen’in Grönland Açıklamaları Gündemde

DANİMARKA BAŞBAKANI’NDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir NATO üyesi ülkeye saldırmasının hem askeri ittifakın hem de İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan güvenlik düzeninin çöküşü anlamına geleceği uyarısını yaptı. Bu açıklama, Trump’ın “Grönland’ı askeri güçle almak istersek karşımıza durabilecek bir ordu yok” sözlerinin ardından geldi. Donald Trump’ın Grönland’ı almakla ilgili tehditlerini yeniden dile getirmesi üzerine konuşan Frederiksen, “Eğer Birleşik Devletler askeri yollarla başka bir NATO ülkesine saldırmaya karar verirse o zaman her şey durur; buna NATO ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan güvenlik ortamı da dahildir” ifadelerini kullandı.

‘İLHAC FANTAZİLERİNİ BIRAK!’

Eski Danimarka sömürgesi olan ve hâlâ krallığın bir parçası olarak kabul edilen Grönland’ın dış politikası ve güvenlik yapısı Kopenhag tarafından belirleniyor. Trump, Venezuela operasyonunun ardından Grönland’a olan ihtiyaçlarını “çok fena” şekilde vurgulayarak olası bir ilhak için sinyaller verdi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump’a yönelik ilhak arzularını bırakma çağrısında bulunarak Washington’un kullandığı dilin tamamen kabul edilemez olduğunu ifade etti. Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Tehditlerin, baskıların ve ilhak konuşmalarının dostlar arasında yeri yoktur. Defalarca sorumluluk, istikrar ve sadakat göstermiş bir halkla bu şekilde konuşulmaz. Artık yeter. Daha fazla baskı yok. İmalar yok. İlhak fantezilerine son verilmesi gerekiyor” dedi.

DEMODE POLİTİKALARLA MUTLAK BİR RİSK

Başkent Nuuk’ta gerçekleştirilen basın toplantısında Nielsen, Grönland’ın demokratik bir yapı sahibi olduğunu vurguladı. Grönland’ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını belirten Başbakan, bir gecede devralınma durumunun söz konusu olamayacağını da ekledi. Avrupa Birliği ve İskandinav komşuları, Danimarka ile Grönland’ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda tam destek açıklamasında bulundu. AB sözcüsü Anitta Hipper, bir üye devletin sınır dokunulmazlığının sorgulandığında bu evrensel ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceklerini duyurdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise Grönland hakkındaki kararlara yalnızca Danimarka ve Grönland halklarının karar verme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

STRATEJİK ÇIKARLAR VE BEKA SORUNU

Bölgedeki gerilim, yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmıyor. Arktik bölgesindeki buzulların erimesiyle birlikte ortaya çıkan zengin mineral kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya arasındaki küresel egemenlik mücadelesini daha da kızıştırıyor. Washington yönetimi, Grönland’ın stratejik konumunu füze savunma sistemlerine yönelik kritik bir alan olarak değerlendirirken, Çin’e olan maden bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Danimarka içerisinde ise yaklaşan genel seçimler öncesinde Başbakan Frederiksen üzerindeki siyasi baskı giderek artıyor.