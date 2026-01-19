Danimarka Grönland’a Askeri Destek Gönderiyor

DANİMARKA GRÖNLAND’A ASKERİ DESTEK GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a dair sahip olma ifadeleri, Avrupa’da ciddi bir gerginlik oluşturdu. Bu durumun ardından bazı Avrupa ülkeleri, askeri savunma tatbikatı kapsamında adaya asker göndermeye karar verdi. Trump’ın geri adım atmadığı ve karşı duruş sergileyen ülkelere ek gümrük vergisi getireceğini ifade etmesinin ardından, Danimarka ordusundan önemli bir adım geldi.

DANİMARKA, BÜYÜK BİR ASKERİ BİRİM GÖNDERİYOR

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir askeri birlik gönderdiklerini ve bunun “önemli bir destek” olarak nitelendirildiğini açıkladı. Danimarka merkezli bir medya organına bilgi veren kuvvetler, yüksek sayıda askerden oluşan bu birliğin Grönland’a doğru yola çıktığını bildirdi.

GENEL İLE BİRLİKTE VARACAK

General Peter Boysen liderliğindeki askeri desteğin, bu akşam Grönland’ın Kangerlussuaq kentine ulaşması bekleniyor. Askerlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın son söylemleriyle hızlanan ve derinleşen “Arktik Dayanıklılık” tatbikatında görev alacakları belirtildi. Arktik Komutanlığı Başkanı Søren Andersen, Nuuk ve Kangerlussuaq’a yaklaşık 100’er askerin ulaştığını ifade etti.