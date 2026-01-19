Danimarka Grönland’a Askeri Destek Gönderiyor

danimarka-gronland-a-askeri-destek-gonderiyor

DANİMARKA GRÖNLAND’A ASKERİ DESTEK GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a dair sahip olma ifadeleri, Avrupa’da ciddi bir gerginlik oluşturdu. Bu durumun ardından bazı Avrupa ülkeleri, askeri savunma tatbikatı kapsamında adaya asker göndermeye karar verdi. Trump’ın geri adım atmadığı ve karşı duruş sergileyen ülkelere ek gümrük vergisi getireceğini ifade etmesinin ardından, Danimarka ordusundan önemli bir adım geldi.

DANİMARKA, BÜYÜK BİR ASKERİ BİRİM GÖNDERİYOR

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir askeri birlik gönderdiklerini ve bunun “önemli bir destek” olarak nitelendirildiğini açıkladı. Danimarka merkezli bir medya organına bilgi veren kuvvetler, yüksek sayıda askerden oluşan bu birliğin Grönland’a doğru yola çıktığını bildirdi.

GENEL İLE BİRLİKTE VARACAK

General Peter Boysen liderliğindeki askeri desteğin, bu akşam Grönland’ın Kangerlussuaq kentine ulaşması bekleniyor. Askerlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın son söylemleriyle hızlanan ve derinleşen “Arktik Dayanıklılık” tatbikatında görev alacakları belirtildi. Arktik Komutanlığı Başkanı Søren Andersen, Nuuk ve Kangerlussuaq’a yaklaşık 100’er askerin ulaştığını ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kabine Toplantısı Değerlendirmesi: Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının detayları ve alınan kararlar merakla bekleniyor.
Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.