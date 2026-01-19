Danimarka Grönland’a Askeri Destek Gönderiyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a sahip olma iddiaları, Avrupa’da tartışmalara yol açtı. Bu gerginlik üzerine bazı Avrupa ülkeleri, adaya askeri birlikler göndererek bir savunma tatbikatına katıldı.

DANİMARKA GRÖNLAND’A “ÖNEMLİ BİR DESTEK” GÖNDERİYOR

Danimarka merkezli bir medya organına açıklama yapan Danimarka Silahlı Kuvvetleri, yüksek sayıda askerden oluşan ve “önemli bir destek” olarak ifade edilen bir askeri birliğin Grönland’a doğru hareket ettiğini duyurdu.

BİRLİĞİN YANINDA BİR DE GENERAL VAR

Grönland’a sevk edilen askeri destek, General Peter Boysen’in komutasında gerçekleştirilmekte. Birliğin, bu akşam Grönland’ın Kangerlussuaq kentine ulaşması bekleniyor.

TATBİKAT İÇİN ASKER GÖNDERİLMİŞTİ

Arktik Komutanlığı Başkanı’nın açıklamalarına göre, Nuuk ve Kangerlussuaq’a toplamda yaklaşık 200 asker ulaştırılmış durumda. Bu askerler, Trump’ın son beyanları neticesinde hızlandırılan ve yoğunlaştırılan “Arktik Dayanıklılık” tatbikatını icra edecekler.