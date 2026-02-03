Danıştay’da YSK Üyeleri İçin Seçim Gerçekleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Danıştay kontenjanından yapılan seçimlerle ilgili süreç ilerliyor. Görev süreleri sona eren Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt için Danıştay’da gerçekleştirilen seçim, 27 Ocak tarihinde yapıldı. Yapılan seçimde, YSK üyeliğine ilk olarak İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler seçildi.

YSK’NIN YENİ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Bugünkü oylamada, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, aldıkları en yüksek oyla YSK’nin yeni üyeleri olarak belirlenmiş oldu. Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin tespitinin de Yargıtay Genel Kurulundaki seçimle yapılmasının ardından, yeni üyeler yemin ederek görevlerine başlayacak.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden üyelerle birlikte yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için bir seçim yapılacak. Bu seçim gizli oyla gerçekleştirilecek ve en fazla oy alan kişi YSK’nın yeni başkanı olarak görev alacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecekler.