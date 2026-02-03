Danıştay’da YSK Üyeleri İçin Seçim Gerçekleşti

danistay-da-ysk-uyeleri-icin-secim-gerceklesti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Danıştay kontenjanından yapılan seçimlerle ilgili süreç ilerliyor. Görev süreleri sona eren Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt için Danıştay’da gerçekleştirilen seçim, 27 Ocak tarihinde yapıldı. Yapılan seçimde, YSK üyeliğine ilk olarak İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler seçildi.

YSK’NIN YENİ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Bugünkü oylamada, Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, aldıkları en yüksek oyla YSK’nin yeni üyeleri olarak belirlenmiş oldu. Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin tespitinin de Yargıtay Genel Kurulundaki seçimle yapılmasının ardından, yeni üyeler yemin ederek görevlerine başlayacak.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden üyelerle birlikte yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için bir seçim yapılacak. Bu seçim gizli oyla gerçekleştirilecek ve en fazla oy alan kişi YSK’nın yeni başkanı olarak görev alacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecekler.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Iğdır FK Antalyaspor’u Farklı Skorla Mağlup Etti

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı genç futbolculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı ve maç sonucunda ağır bir yenilgi aldı.
Gündem

ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi'nde bir Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
Gündem

Lionel Messi’nin Geleceği: Newell’s Old Boys ile Anlaşma Sağlandı

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran Messi haberlerinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Efsanevi futbolcu, iç saha maçları için yapılan teklifi reddederek başladığı kulüple anlaştı.
Gündem

Türkiye’nin Sevilen Yüzü Ufuk Özkan’a Organ Nakli Yapıldı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, 11 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Doktorları sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gündem

Trump’tan Harvard’a 1 Milyar Dolar Tazminat Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile süregelen uyuşmazlıkta talep ettikleri tazminatı 1 milyar dolar olarak açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.