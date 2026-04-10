Danıştay’dan HPV Aşısı İçin Dönüm Noktası Kararı

Danıştay, HPV aşısına dair kritik bir karara imza attı.

DAVA DANIŞTAY’DA GÖRÜLDÜ

Avukat İlayda Öner, kardeşi Ada Masal Öner için 2022 yılında Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Ancak, başvuru Sağlık Bakanlığı tarafından reddedildi ve konu Danıştay’a taşındı.

Danıştay 10. Dairesi, verdiği kararda “12 yıl önceki değerlendirmelerin esas alınmasının sağlık hakkına aykırılık oluşturduğu” konusunu vurguladı.

ÖNER’DEN AÇIKLAMALAR

Öner, yaptığı açıklamada, hukukun bilimin gerisinde kalamayacağının altını çizerek “Danıştay, bu kararıyla kız çocuklarının geleceğini bütçe hesaplamalarına değil, yaşam hakkına emanet etmiştir.” dedi. Ayrıca, “Artık hiçbir kız çocuğunun geleceği ailesinin maddi imkanlarına terk edilmemeli.” şeklinde ifadeler kullandı.

HPV AŞISININ ÖNEMİ

HPV aşısı, 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz aşı programı başlatacağı da belirtilmiş olsa da, aşılama programı henüz hayata geçirilmedi. Üç doz HPV aşısının maliyeti ise 16 bin TL’nin üzerinde.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

