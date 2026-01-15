Uşak’ta Motosiklet Kazasında Yaya Hayatını Kaybetti

usak-ta-motosiklet-kazasinda-yaya-hayatini-kaybetti

KAZA, UŞAK’TA GERÇEKLEŞTİ

Uşak’a bağlı Kemalöz Mahallesi’ndeki Değirmendere Caddesi’nde bir trafik kazası yaşandı. Eldeki bilgilere göre, A.Ç. (30) yönetimindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, caddede ilerlerken karşıdan karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki Mehmet Türkan’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Türkan, metrelerce sürüklendi.

ACİL EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbarda bulunulması üzerine, 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri duruma müdahale için olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ile yaralı Mehmet Türkan’ı kentteki hastanelere götürdü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Türkan yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

