Darphane’den Galatasaray’a Hatıra Parası: 5 Bin Adet Planlandı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK HATIRA PARASI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıya özel olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretildi. Beş bin adet basılacak olan bu para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazısı bulunuyor ve 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer alıyor.

ŞENOL YILDIZ: “ŞAMPİYONLUK HATIRA PARASINI HIZLA ÜRETTİK”

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını belirtti. Yıldız, “Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdik. Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı.” ifadelerini kullandı. Yıldız, üretim sürecinin genelde en az 3 ay sürdüğünü ama sıcak bir şekilde piyasaya sunabilmek için ekiplerinin yoğun bir tempo ile çalıştığını açıkladı. Ayrıca, tasarım, hazırlık, basım, minelenme ve paketleme işlemlerinin yaklaşık 15 günde tamamlandığını duyurdu. Paranın gümüş olmasının ve güçlü bir tasarıma sahip olmasının ön plana çıktığını vurgulayarak, “Bu şekilde gerçekten iyi bir koleksiyon değeri taşıyan bir para olacağına inanıyoruz.” dedi.

Yıldız, hatıra parasının 5 bin adet olarak planlandığını aktararak, “İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun yüzde 30’u elektronik mağaza üzerinden satışa çıkarılacak.” bilgilerini paylaştı.

BİRSEL KENDİRCİ: “TARAFTAR GİBİ DÜŞÜNDÜM”

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, projenin başında şampiyonluk coşkusunu hissettiğini ifade etti. “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına aslan figürünü tercih ettik.” diyen Kendirci, aslan figürünün güçlülüğü simgelediğini belirtti. Tasarımda aslanın ihtişamını artırmak için çizgiler kullandığını belirten Kendirci, taraftarlık duygusunun kendisini motive ettiğini söyledi. “Bu tasarımı özenle yaptım. Yaşadığım mutluluk tasarımla birleşti.” ifadeleriyle, böyle bir çalışmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

Hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasının kendisi için gurur verici olduğunu aktaran Kendirci, “Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.