Davos’ta Ekonomik Gerginlik: Lagarde Akşam Yemeğini Terk Etti

davos-ta-ekonomik-gerginlik-lagarde-aksam-yemegini-terk-etti

DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Dünya Ekonomik Forumu’nun gerçekleştirildiği Davos’ta, ABD ve Avrupa arasında yaşanan ekonomik görüş ayrılıkları ciddi bir diplomatik krize sebep oldu. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Avrupa’nın rekabet gücünü hedef alan ifadeleri sonrası, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın özel bir akşam yemeğinden ayrıldığı bildirildi.

GIDA POLİTİKALARI VE REKABETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Alınan bilgilere göre, gerilim, Lutnick’in Avrupa’nın enerji politikalarını ve küresel pazardaki mevcut durumunu sert bir şekilde eleştirmesiyle arttı. Lutnick’in konuşması esnasında Avrupa’nın ekonomik stratejilerine yönelik artan eleştirileri, katılımcılar arasında çeşitli tepkilere yol açtı.

SİYASİ YANIT MI VERİLDİ?

Zirvedeki bazı kaynaklar, Lutnick’in bu sert açıklamasını, Avrupalı liderlerin Davos’ta tedarik birliği ve mali güç konularında yaptıkları vurgulara bir yanıt ya da “misilleme” olarak değerlendirdi. Lagarde’ın bu tavır karşısında tepkisiz kalmayarak masadan kalkması, iki ticaret bloğu arasındaki gerginliğin sembolik bir gösterimi olarak yorumlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR GELMİYOR

Yaşanan bu olayın ardından Avrupa Merkez Bankası, konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapmayı tercih etmedi. Aynı şekilde, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ofisi de henüz bir açıklama gerçekleştirmedi.

